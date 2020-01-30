Сямэнь, Китай, , 02:16 — REGNUM Провинция Фуцзянь на востоке Китая резко нарастила торговлю со странами «Нового шелкового пути» в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

Объем торговли между Фуцзянью и странами «Пояса и пути» вырос на 16,3% в годовом исчислении в 2019 году, достигнув 455,1 млрд юаней ($66,28 млрд). Данный показатель составляет 34,2% от общего объема экспорта региона, сообщили в таможне города Сямэнь.

Главными экспортными товарами провинции стали трудоемкие изделия, механическая и электрическая продукция. Экспорт текстиля, мебели, мешков, одежды, пластиковых изделий и игрушек в страны «Пояса и пути» достиг 111,6 млрд юаней в 2019 году, что на 27,5% больше в годовом исчислении. Экспорт механической и электрической продукции вырос на 18,9%, достигнув 92,35 млрд юаней.

Филиппин, Индонезия и Саудовская Аравия стали тремя крупнейшими торговыми партнерами Фуцзяни. Объем торговли с этими странами составил 60,91 млрд юаней, 54,25 млрд и 50,38 млрд юаней при росте 28,1%, 7% и 25% соответственно.