Пекин, , 02:07 — REGNUM Американская сеть кофеен Starbucks отчиталась о росте бизнеса в Китае при суммарном росте объема продаж на 3%, сообщает агентство Синьхуа.

Starbucks, штаб-квартира которой расположена в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, видит рост китайского рынка одним из своих основных факторов роста, который в глобальном масштабе составил 5%.

Количество кофеен сети во всем мире выросло на 6% относительно 2018 года. В Ките кофеен стало на 16% больше. Таким образом Китай стал вторым по величине, но самым быстрорастущим рынком для компании.

Согласно официальному отчету компании Starbucks Corporation, количество мобильных заказов компании среди китайских клиентов за первый отчетный квартал, который закончился 29 декабря 2019 года, выросло на 10% относительно аналогичного периода 2018 года. Всего рост выручки за этот период составил 15%.