Салехард, , 00:57 — REGNUM В Уральском федеральном округе наиболее высокий итоговый показатель годовой инфляции среди регионов наблюдается в Свердловской области — 3,7%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка России.

Самая низкая инфляция среди регионов УФО — на Ямале. Здесь она составила 1,6%. В Югре инфляция за 2019 год — 2,3%, в Тюменской области — 2,5%. Низкую инфляцию в данных регионах связывают с развитием транспортной логистики и крупных торговых сетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Уральском федеральном округе годовая инфляция в 2019 году составила 3,1%, общероссийская — 3%.

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