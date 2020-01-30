Вашингтон, , 00:35 — REGNUM Коронавирус 2019-nCoV представляет серьёзную проблему для всей мировой экономики, заявил 29 января журналистам глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

Выступая на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, он констатировал, инвестиционная активность в США остаётся на низком уровне, объём экспорта растёт медленными темпами, а в обрабатывающей промышленности и вовсе происходит упадок.

При этом в настоящее время «сохраняются неопределенности в отношении перспектив (экономического развития США), включая и те, которые связаны с новым коронавирусом», — сказал Пауэлл.

Он добавил, что из-за распространившегося на данный момент вируса будут иметь место нарушения в экономической деятельности, прежде всего, в Китае.

Вспышка пневмонии нового типа произошла в конце декабря в китайском городе Ухань. На сегодняшний день подтверждено 6095 случаев заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, из них скончались 133 человека. Помимо Китая, вирус выявлен у граждан в 17 странах мира.

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