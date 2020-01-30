Салехард, , 00:33 — REGNUM В Уральском федеральном округе годовая инфляция в 2019 году снизилась до 3,1% с 3,3% в 2018 году. При том, что общероссийская годовая инфляция в декабре 2019 года составила 3%, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка России.

Как поясняют в Центробанке, инфляция в УФО снизилась по причине увеличения предложения на продовольственном рынке тепличной овощной продукции, мяса и яиц.

В сегменте непродовольственных товаров отмечалось снижение темпов роста цен на авиаперелёты, зарубежный туризм, автомобили из-за сокращения спроса, а также укрепления рубля.

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