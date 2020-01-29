Москва, , 23:07 — REGNUM Министерство финансов России на безлимитном аукционе 29 января разместило облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом выпуска №26 226 на сумму 23,413 млрд рублей с погашением 7 октября 2026 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Объём спроса при этом составил 72,331 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 110,755% номинала, выручка от размещения — 26,467 млрд рублей, средневзвешенная доходность — 6,06% годовых.

Напомним, ранее сегодня Минфин также разместил ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска №24 021 на сумму 36,144 млрд рублей с погашением в апреле 2024 года.

Ранее в ведомстве сообщали о намерении предложить на аукционах в I квартале 2020 года облигации федерального займа на общую сумму до 600 млрд рублей, в том числе со сроком погашения до пяти лет — на сумму до 150 млрд рублей, сроком от пяти до десяти лет — до 250 млрд рублей, от десяти лет — до 200 млрд рублей.

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