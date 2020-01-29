Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 29 января приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5−1,75% годовых. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Как отмечается, федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) пришёл к выводу, что текущая денежно-кредитная политика является подходящей для обеспечения устойчивого роста экономической активности, поддержания условий для занятости населения и сохранения инфляции, близкой к уровню 2%.

Сообщается, что регулятор продолжит следить за глобальными экономическими изменениями и уровнем инфляции при дальнейшем определении целевого диапазона базовой процентной ставки.

Напомним, в минувшем году ФРС США три раза снижала базовую ставку на 0,25 процентного пункта. На заседании в начале декабря регулятор сохранил показатель на уровне 1,5−1,75% годовых.