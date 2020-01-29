Нарьян-Мар, , 22:42 — REGNUM Жителям Ненецкого АО объявили о продаже дешевых авиабилетов — улететь за одну тысячу рублей из Нарьян-Мара теперь можно в Уфу и Екатеринбург.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства, самолёты авиакомпании «РусЛайн» в Челябинск и обратно вылетают по средам и воскресеньям, в Уфу и Екатеринбург — по понедельникам и пятницам. Тарифы действуют до конца марта. Кроме того, в 2020 году авиакомпания ввела новое направление Нарьян-Мар — Сыктывкар и увеличила частоту перелётов до Кирова и обратно.

«РусЛайн» использует на линии самолёты Bombardier CRJ 100/200, рассчитанные на 50 кресел, что позволяет авиаперевозчику сохранить рентабельность полётов при довольно высоких затратах на организацию маршрутов в Заполярье, отметили в правительстве региона.

Рейсы авиакомпании из Нарьян-Мара реализованы в рамках программы субсидирования региональных пассажирских перевозок при поддержке Министерства транспорта РФ. Рейсы до Сыктывкара и Кирова в равном размере субсидируются при поддержке министерства транспорта и бюджета Ненецкого автономного округа.