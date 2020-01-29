Нижний Новгород, , 22:34 — REGNUM Гордума Нижнего Новгорода приняла обновленное положение о компенсации командировочных расходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском парламенте.

Теперь депутатам будут компенсировать расходы на перелет и проезд только по тарифам, не превышающим тариф экономкласса. Причём летать депутаты должны только рейсами российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств — членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, когда указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования.

Подлежат компенсации расходы на получение визы, регистрационный взнос, а также выплаты суточных в размере 700 рублей, но только в том случае, если депутат работает в гордуме на постоянной основе.

Дополнительных средств из городского бюджета на это выделяться не будет — расходы будут учитываться в общей сумме финансирования деятельности гордумы.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально предполагалось, что в число подлежащих возмещению трат войдут железнодорожные билеты в вагоне класса «СВ» и авиаперелёты по тарифу бизнес-класса. Сумма расходов всех депутатов, подлежащая компенсации, не должна превышать 1 млн рублей в год. Такой проект положения обсуждался ещё в октябре 2019 года, однако вызвал резко негативную реакцию общественности. Позднее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов решил наложить вето на принятый проект положения. По мнению Панова, решение депутатов «не соответствует времени и приоритетам бюджетных расходов города».

Планируемое решение нижегородских депутатов обсуждалось в вечернем шоу Ивана Урганта.

Депутаты не сразу отказались от планов компенсации за перелёты бизнес-классом. Спикер гордумы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин настаивал на принятии положения, отметив, что «ещё ни один миллион нижегородских рублей не был окружен таким вниманием и заботой общественности».

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