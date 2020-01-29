Улан-Батор, , 22:18 — REGNUM Программа развития национальной инновационной системы на 2020−2024 годы утверждена в Монголии. Соответствующий документ на очередном заседании утвердило и представило общественности правительство страны, сообщает 29 января Синьхуа.

Главными задачами в программе поставлены создание и расширение инновационной инфраструктуры, а также укрепление её кадрового обеспечения и поддержка инновационного научно-промышленного сотрудничества.

В настоящее время инновационное развитие, связанное с внедрением высоких технологий, провозглашено в Монголии одним из приоритетов экономической деятельности, рассчитанным на достижение в долгосрочной перспективе значительного и устойчивого роста экономики.