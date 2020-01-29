Нижний Новгород, , 22:15 — REGNUM В Нижегородской области, где начал действовать особый налоговый режим только 1 января 2020 года, самозанятыми уже зарегистрировались 2439 граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

По словам вице-губернатора Евгения Люлина, судя по числу зарегистрировавшихся, можно сделать вывод, что налоговое нововведение вызывает большой интерес у жителей региона. Также он отметил, что многие нижегородцы обращались с вопросами об оформлении нового налогового статуса в центры «Мой бизнес» в районах области.

По данным областного минпрома, новый режим будет полезен тем, кто работает удаленно через электронные площадки, занимается перевозкой пассажиров и грузов, продает продукцию собственного производства, делает фотографии или видеозаписи на заказ, занимается репетиторством.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2019 года пилотный проект особого налогового режима самозанятых действовал на территории четырёх регионов — в Москве, Татарии, Московской и Калужской областях. Новым законом число регионов, где действует этот налог, расширяется до 23 субъектов РФ — это регионы-доноры и города-миллионники. В Приволжском федеральном округе режим начал действовать с нового года в Башкирии, Самарской и Нижегородской областях.