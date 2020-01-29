Минск, , 22:04 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch оценило ситуацию с поставками нефти в Белоруссию и пришло к выводу, что импорт этого стратегического сырья по более высоким ценам негативно скажется на экономике постсоветской республики. При этом «покупка российской нефти по-прежнему будет осуществляться с дисконтом к мировым нефтяным ценам», сказано в публикации агентства.

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Эксперты Fitch считают, что размер российской скидки на нефть сократится до $1,3 млрд, или 0,9% от оценочного ВВП за 2020 год, тогда как в 2019 году этот показатель составлял $1,7 млрд (1,3% от ВВП). В докладе отмечено, что «власти Белоруссии предполагают постепенное увеличение импортных цен на нефть и отсутствие компенсации».

Fitch констатирует: увеличение расходов на импорт нефти негативно скажется не только на предприятиях отрасли и конкурентоспособности белорусских нефтепродуктов на внешних рынках, но и в целом негативно отразится на пополнении бюджета от налоговых поступлений и выручки от внешнеэкономической деятельности.

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Ранее агентство оценивало стоимость импорта Белоруссией нефти в 2019 году на уровне $6,7 млрд, а в нынешнем году с оценками возникла неопределённость — из-за отсутствия результатов переговоров двух частей Союзного государства. Нет полной ясности не только с вопросами поставок энергоносителей в Белоруссию, но и с перспективой углубления экономической интеграции с Россией.

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Всё это оказывает давление на ситуацию в постсоветской республике, в частности — ставит под вопрос недавно достигнутые улучшения в проводимой Минском экономической политике. При отсутствии «компенсации» со стороны России аналитики Fitch считают целесообразным проводить консервативный курс, что позволит адаптироваться к росту нефтяных цен до их реальной рыночной стоимости.

Fitch ожидает от белорусской экономики в среднесрочной перспективе снижения темпов роста экономики и снижения обменного курса деноминированного белорусского рубля. Поддержать Белоруссию сможет доступ к «альтернативному» внешнему финансированию и повышение производительности предприятий постсоветской республики.

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