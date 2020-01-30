Тюмень, , 00:02 — REGNUM В Тюмени генеральный директор государственного предприятия «Комтех» оштрафован за нарушения при распоряжении региональным имуществом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что «Комтех» в 2019 году в отсутствие согласия собственника, которым является департамент имущественных отношений Тюменской области, на договорной основе позволил коммерческим организациям эксплуатировать 13 полигонов твёрдых бытовых отходов.

Прокуратура региона возбудила против гендиректора «Комтеха» административное дело по ст.7.35 КоАП РФ («Нарушение государственным предприятием порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным имуществом»), мировой суд поддержал сторону обвинения и назначил ему штраф на сумму более 125 тыс. рублей.