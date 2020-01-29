Вашингтон, , 20:44 — REGNUM Новое североамериканское торговое соглашение подписано в Вашингтоне 29 января, передаёт Fox News.

Под новым торговым договором США, Канады и Мексики поставил свою подпись президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Напомним, американский Сенат одобрил это соглашение 16 января 2020 г. В конце года за него проголосовал Конгресс Соединённых Штатов.

До сих пор, на протяжении 24 лет, между Вашингтоном, Оттавой и Мехико действовал договор НАФТА, который Трамп, придя к власти, назвал устаревшим.

В сентябре 2018 г. три североамериканские страны договорились о новом соглашении, но подписали его только сегодня. Новое соглашение (USMCA) расширяет рынок сбыта США в этих странах.

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