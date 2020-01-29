Лондон, , 20:23 — REGNUM Мировые цены на нефть снова вышли в «зеленую зону» в ходе торгов 29 января благодаря информации о сокращении запасов в США.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на 30 центов (0,51%), до $59,11 за баррель. Мартовские фьючерсы WTI поднялись на четыре цента (0,07%), до $53,52 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января цены на нефть оказались вблизи минимумов за три месяца на волне общего спада мировых рынков из-за эпидемии коронавируса в Китае.

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