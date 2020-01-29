Вильнюс, , 19:29 — REGNUM Добровольцы в Литве сегодня, 29 января, продолжают собирать с побережья Куршской косы выброшенное морем неизвестное вещество, напоминающее парафин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам координаторов волонтёров, уже собрано не менее 20 тонн вещества вдоль пляжей Ниды и Юодкранте, однако до некоторых участков побережья добровольцы, по собственному признанию, так и не добрались.

Работы планируется продолжать до полной отчистки побережья. Национальные службы пока не объявили, какое именно вещество выбросило море, пробы были взяты несколькими днями ранее, а первые сообщения о «парафине» появились 24 января.

Литовские СМИ в загрязнении обвиняют нефтетерминал в Калининградской области и заявляют, что объёмы загрязнения «нечеловеческие».