Москва, , 19:21 — REGNUM Новость о том, что Министерство труда и социальной защиты РФ хочет снизить прожиточный минимум до 10 609 рублей на IV квартал 2019 года, заставляет усомниться в адекватности этого ведомства, считает президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Об этом он заявил 29 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Мне кажется, Минтруд издевается над здравым смыслом, и я бы предложил Министерству труда в полном составе попытаться прожить на этот прожиточный минимум, не умерев конце месяца, успев заплатить за ЖКХ, за еду и за проезд. Мне кажется, они не просто саботируют указания президента, а проявляют бесхозяйственность и безответственность, — сказал Федоров. — Минтруд всегда, ещё при Топилине, отличался своей антисоциальной политикой, которая фактически была наглым вызовом всему здравому смыслу. Это плохая традиция, которая ставит под вопрос адекватность этого министерства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает снизить уровень прожиточного минимума в России до 10 609 рублей на IV квартал 2019 года. Так, для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум в размере 11 510 рублей, для детей — 10 383 рубля, для пенсионеров — 8788 рубля.