Москва, 29 января 2020, 19:21 — REGNUM Новость о том, что Министерство труда и социальной защиты РФ хочет снизить прожиточный минимум до 10 609 рублей на IV квартал 2019 года, заставляет усомниться в адекватности этого ведомства, считает президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Об этом он заявил 29 января корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает снизить уровень прожиточного минимума в России до 10 609 рублей на IV квартал 2019 года. Так, для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум в размере 11 510 рублей, для детей — 10 383 рубля, для пенсионеров — 8788 рубля.