Неаполь, Италия, , 19:15 — REGNUM Whirlpool намерен закрыть свой завод в Неаполе, об этом руководители компании сообщили чиновникам итальянского правительства на совещании в среду, 29 января, передает Sky со ссылкой на осведомленные источники.

Предполагается, что предприятие прекратит работу 31 марта.

Ранее профсоюзы и правительство страны потребовали от Whirlpool в полной мере выполнять условия ранее заключенных контрактов. В компании, в свою очередь, ссылаются на изменившуюся и негативную рыночную конъюнктуру.