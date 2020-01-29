Лондон, , 19:05 — REGNUM Мировые цены на нефть «зависли» вблизи стартовых отметок сессии 29 января, причем Brent и WTI торгуются разнонаправленно.

В настоящий момент апрельские фьючерсы Brent выросли в цене на 13 центов (0,22%), до $58,94 за баррель. Диапазон сессии Brent — от $58,38 до $59,84 за баррель.

Мартовские фьючерсы WTI подешевели на 13 центов (0,24%), до $53,35 за баррель. Диапазон торгов WTI составляет $52,83 — $54,37 за баррель.

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