Милан, Италия, , 18:44 — REGNUM В 2020 году рост ВВП Италии останется самым низким в Евросоюзе, полагают эксперты МВФ — с таким заявлением они выступили в среду, 29 января.

ВВП Италии в 2020 году должен вырасти на 0,5% (что выше, чем в 2019, когда рост, по предварительным данным, составил 0,2%), считают аналитики фонда.

По их мнению, в Италии сохранится сравнительно высокий дефицит бюджета (2,4% ВВП), а уровень госдолга не изменится и будет составлять около 135% ВВП.

В числе рекомендаций МВФ — привести пенсионную реформы в соответствие с прогнозируемым уровнем продолжительности жизни, другими словами — вновь повысить пенсионный возраст (который был снижен в 2019 году).