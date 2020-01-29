Ашхабад, 29 января 2020, 18:41 — REGNUM Туркменская национальная авиакомпания отказалась от полетов в столицу Китая из-за вспышки коронавируса в ряде китайских регионов, передает «Turkmen.news».
Перелеты по авиарейсу «Ашхабад — Пекин — Ашхабад», ранее осуществлявшиеся два раза в неделю, будут приостановлены со 2 февраля.
Отмечается, что Туркмения также может временно запретить китайской авиакомпании «China Southern Airlines» осуществлять пассажирское авиасообщение между туркменской столицей и административным центром Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая — городом Урумчи.
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