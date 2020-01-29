Кострома, , 18:39 — REGNUM Электропоезд «Ласточка» по маршруту Кострома-Москва могут запустить уже в этом полугодии, сообщает МК — Кострома, ссылаясь на «источники в администрации Костромской области».

Скоростная электричка будет ходить 3 раза в день, время в пути — около 4 часов. Стоимость билета обещают сделать ненамного дороже, чем на обычный поезд. По данным Kostroma.Today, утренняя электричка должна будет отправляться из города в 7 утра и приходить в Москву около 11 часов.

Если скоростные поезда запустят, существующие сейчас железнодорожные рейсы из Костромы до столицы отменят. Речь идет о поездах, отправляющихся в 23:41 и 6:01.

В РЖД надеются, что костромская «Ласточка» станет прибыльным проектом. Напомним, в соседнем Иваново «Ласточка» курсирует с марта 2018 года и перевезла за это время почти 1,5 млн пассажиров.

ИА REGNUM отмечает, что официально информация о запуске электричек пока не подтверждена.