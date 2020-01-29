Калининград, , 18:24 — REGNUM Правительство Калининградской области выделяет 200 млн рублей на расширение участка дороги въезда на Куршскую косу. Постановление о принятом решении опубликовано на портале правовой информации.

Срок завершения работ предполагается в 2021 году, а этот участок дороги должен стать четырёхполосным — три полосы на въезд и одна на выезд.

Куршская коса является природным заповедником, который входит в наследие ЮНЕСКО. Отрезок суши между Балтийским морем и заливом между собой делят Калининградская область РФ и Литва.