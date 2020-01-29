Москва, , 18:20 — REGNUM Многие розничные компании уже научились эффективно использовать преимущества карт Google. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 января заявила глава отдела Google карт Екатерина Макарова на конференции в офисе Google, посвященной развитию отрасли туризма в России с помощью современных технологий и цифровых платформ.

«Карты для малого и большого бизнеса — ключевой момент, который позволяет становиться им быстрее, эффективнее и в конечном итоге получать больше прибыли. Если на карты мы добавляем информацию о магазине, фотографии и отзывы, тем самым стимулируем продажи и, что немаловажно для малого бизнеса, привлекают новых клиентов без затрат на рекламу», — заявила Макарова.

Многие компании используют карты для минимизации затрат, продолжила она.

«Розничные компании исследуют рынки и выбирают новые места для открытия точек, основываясь на данных онлайн-карт», — указала она.

«Вся информация, отзывы и фотографии, которые загружают наши локальные эксперты — она очень важна и критична для пользователей при выборе, куда они будут ходить. Большое внимание уделяется как раз вкладке «Что рядом?» — при пользовании приложением пользователь, местный житель видит, что находится рядом с ним по категориям — рестораны, кафе, достопримечательности», — пояснила Макарова.

В 2019 году Google запустил сервис мгновенного бронирования не только ресторанов, но и билетов в музеи и услуг салонов красоты. При этом это особенно важно для иностранных туристов, поскольку сервис допускает бронирование на любом языке.

«Время бронирования сервиса сократилось до нескольких секунд. Сейчас нашим пользователям не нужно выходить на какие-то другие ресурсы, не нужно никому звонить», — указала Макарова.

Помимо прочего, карты оказывают положительное влияние на окружающую среду и создают другие косвенные положительные эффекты. Так, по статистике Google, внедрение геолокации позволило создать 4 млн новых рабочих мест, снизить объём выбросов углекислого газа на 1,6 млн тонн и на 20% сократить время реагирования в чрезвычайных ситуациях.