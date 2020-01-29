Кострома, , 18:18 — REGNUM Костромская область попала в «зеленую зону» по уровню преступлений в сфере ОСАГО, — сообщает ТРК «Кострома».

За прошлый год в Костромском регионе не было зафиксировано ни одного правонарушения, связанного с полисамиобязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Такие данные приводит Банк России.

Эксперты мониторили рынок автострахования по всей России. Регионы оценивались по уровню риска — при оформлении полиса и урегулировании убытков от ДТП.

В «красную» зону, попали Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия. Москва в «желтой зоне». Кроме Костромской области, благополучными назвали еще Тульский, Рязанский и Тверской регионы.