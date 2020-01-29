Киев, , 18:19 — REGNUM Украинскую госкомпанию «Укрзализныця» вскоре возглавит иностранец, заявил со ссылкой на свои источники сегодня, 29 января, украинский политолог Сергей Быков.

По крайней мере, отмечает эксперт, этого хочет иностранный наблюдательный совет железнодорожной компании.

«Иностранцы так хотят помочь Украине, что захватили львиную долю госпредприятий. В набсовете железнодорожного гиганта 5 из 7 членов — иностранцы. А если проанализировать работу экс-депутата Рады Сергея Лещенко, то и его можно причислить к иностранным агентам. Он же давний член клуба «соросятников». По их квоте Лещенко и вошел в наблюдательный совет УЗ», — подчеркивает Быков.

Также политолог подтверждает ранее обнародованную в СМИ информацию, что уволенного сегодня главу «Укрзализныци» Евгения Кравцова врменно заменит словенец Желек Марчек.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня правительство решило уволить Евгения Кравцовас должности главы правления «Укрзализныци», несмотря на действующий до следующего года контракт. Премьер Гончарук заявил, что это «важный шаг для перезагрузки всего то, что в этой важной государственной компании происходит».

22 январяМининфраструктуры и немецкий Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве. Представители немецкой компании компании сообщили, что в рамках этого соглашения будут консультировать и поддерживать «Укрзализныцю».