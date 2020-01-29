Елец, Липецкая область, , 18:04 — REGNUM Немецкий концерн Bayer построит завод по производству средств защиты растений на площадке ОЭЗ «Липецк» в городе Ельце. Как сообщила пресс-служба областной администрации, об этом заявил руководитель отделений Bayer в Восточной Европе Ив Пике.

Продукция завода будет предназначаться, в основном, для российских потребителей, часть продукции — на экспорт в страны СНГ. Там будут производиться средства для защиты зерновых культур, кукурузы и сахарной свёклы. Это, считает инвестор, должно привести к повышению эффективности агропромышленного производства и увеличению экспортного потенциала российского сельского хозяйства.

Руководство немецкой компании объяснило свой выбор площадки для строительства тем, что в ОЭЗ «Липецк» развита инфраструктуре, и само расположение завода поможет компании быть ближе к рынку сбыта.