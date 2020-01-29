Москва, , 18:02 — REGNUM Для того, чтобы в РФ начался рост заработных плат, власти страны должны отменить так называемый налоговый манёвр, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 29 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, который показал, что больше 50% граждан не ждут, что в 2020 году им повысят заработные платы.

«Чтобы в РФ росли зарплаты, нужно не повышать налоги на реальный сектор, на самозанятых, а снижать, — сказал Жуковский. — НДС тоже надо снижать. Кроме того, надо отменить так называемый налоговый манёвр. Малый бизнес и малоимущих граждан РФ надо освобождать от налогов. Кроме того, надо вводить прогрессивную шкалу НДФЛ, повышать налоги на экспортёров сырья, металлургов, нефтяников и газовиков. У нас за счёт девальвации рубля и в условиях стабильно высоких цен на сырьё крупнейшие 50 сырьевых компаний отчитываются о рекордных прибылях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Госдумы Ярослава Нилова (ЛДПР), большинство работодателей опасаются дополнительной нагрузки на бизнес из-за роста зарплат, а также негативного влияния на рентабельность бизнеса и на стоимость выпускаемой продукции.