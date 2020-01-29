Москва, 29 января 2020, 18:02 — REGNUM Для того, чтобы в РФ начался рост заработных плат, власти страны должны отменить так называемый налоговый манёвр, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 29 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, который показал, что больше 50% граждан не ждут, что в 2020 году им повысят заработные платы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Госдумы Ярослава Нилова (ЛДПР), большинство работодателей опасаются дополнительной нагрузки на бизнес из-за роста зарплат, а также негативного влияния на рентабельность бизнеса и на стоимость выпускаемой продукции.