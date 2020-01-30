Москва, , 16:17 — REGNUM Спор кипрской компании с ООО «Монолит» в 2020 году вышел на новый уровень. С парадоксами российского «правосудия» «Бетафин Лимитед» пришлось вновь столкнуться уже в Арбитражном суде Московской области.

Спор компаний в судах различных инстанций неоднократно привлекал к себе внимание СМИ, ввиду процессуальных и иных нарушений, допущенных судьями Верховного суда (см. например «Верховный Суд — что дышло» «Собеседник. Ру» от 04.07.2019; « Верховный суд тверд как монолит » «Аргументы недели» ).

В публикациях рассказывается, как кипрская компания «Бетафин Лимитед» в далеком 2013 г. предоставила заем российской компании ООО «Монолит» в размере, эквивалентном трем миллионам долларов США. ООО «Монолит» в течение шести лет под различными предлогами не возвращало долг, в результате дело перешло в судебную плоскость и дошло до Верховного суда РФ.

ИА REGNUM ранее уже писал о допущенных нарушениях закона со стороны далеко не рядовых судей Верховного суда при кассационном и надзорном рассмотрении указанного дела. Рассмотрение дела в надзорной инстанции, где оно находится уже около года без движения, было заморожено. При этом дело дважды снималось с рассмотрения. Согласно решениям нижестоящих судов с ООО «Монолит» были взысканы деньги за период с 2013 по 2016 год.

ООО «Монолит» и после принятых решений не исполнял свои долговые обязательства, что в октябре 2018 г. послужило поводом для обращения «Бетафин Лимитед» в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ.

16 июля 2019 года единогласным решением компетентной коллегии арбитров в составе Витрянского В.В. (доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ, заместителя председателя Высшего арбитражного суда РФ в отставке); Вилковой Н.Г. (доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ, члена арбитражного суда (2001−2015 г.г.), члена Королевского института арбитров (Лондон), члена президиума Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ); Канишеской Н.В. (почетного адвоката России, члена Совета адвокатской палаты г. Москвы, бывшего руководителя отдела совершенствования законодательства Государственного арбитража СССР и Высшего арбитражного суда СССР) были частично удовлетворены заявленные исковые требования: взыскано с ООО «Монолит» в пользу «Бетафин Лимитед» проценты за пользование займом, неустойка, а также убытки в общей сумме, эквивалентной все тем же 3 000 000 долларов США.

Согласно закону, решение коммерческого арбитража вступает в силу с даты его принятия, то есть с 16 июля 2019 года.

Однако ООО «Монолит» вновь отказалось исполнять решение суда и 24 июля 2019 года обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением об отмене решения третейского суда по основаниям «нарушения публичного порядка Российской Федерации».

Почти одновременно с этим «Бетафин Лимитед» обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

Дело о выдаче исполнительного листа попало к судье арбитражного суда Московской области Гришиной Т.Ю., которая его приостановила до вступления в законную силу судебного акта арбитражного суда города Москвы по заявлению об отмене третейского решения. «Бетафин Лимитед» приходится в очередной раз пройти череду судов.

Государственные суды (Арбитражный суд г. Москвы и Арбитражный суд Московского округа) отказали в удовлетворении заявления ООО «Монолит», признав решение третейского суда законным и обоснованным. Однако судья возобновила производство по делу 13 декабря 2019 года и назначила судебное заседание на 20 января 2020 года. Просьбы «Бетафин Лимитед» об ускорении рассмотрения дела были оставлены без удовлетворения.

Тем не менее, 20 января дело не заканчивается. Судья Гришина, игнорируя преюдициальное значение вступившего в законную силу решения арбитражного суда г. Москвы, отложила дело по непонятным причинам и привлекла к участию третьих лиц — Росфинмониторинг и налоговую инспекцию. Кроме того, в этом же судебном процессе ООО «Монолит» заявило ходатайство о приостановлении производства, ссылаясь на уже «покрытую пылью» и не рассмотренную в течение года надзорную жалобу в Верховном суде.

Несмотря на отсутствие оснований для приостановления, судья оставила за собой право рассмотреть вышеуказанное ходатайство в следующем судебном заседании, назначенном на 19 февраля 2020 года.»,

Создается впечатление, что суд целенаправленно затягивает рассмотрение дела.

Компания заявила отвод судье Гришиной Т.Ю. по причине сомнения в ее беспристрастности, но судья, лично рассмотрев этот отвод, оставила его без удовлетворения, утверждая, что все ее действия подчинены одной цели — установлению объективной истины по делу.

Тогда «Бетафин Лимитед» обратилась с жалобой на действия судьи Гришиной Т.Ю. к исполняющему обязанности председателя арбитражного суда Московской области Смирнову О.В.

Точку в этом деле, вероятно, поставит Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), которая, согласно сложившейся практике, выносит решения по делам, связанным с нарушениями закона, со стороны представителей судейского корпуса.

Редакция ИА REGNUM внимательно следит за развитием ситуации с нарушением прав иностранной компании в российских судах, где вместо отстаивания интересов иностранных инвесторов, вкладывающих деньги в российскую экономику, лоббируют интересы недобросовестного должника.