Москва, , 17:21 — REGNUM Как бы власти РФ ни пытались успокоить население страны вырисовыванием красивых цифр, граждане уже поняли, что экономика попала в затяжной системный кризис, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 29 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, который показал, что большинство жителей РФ не ждут роста зарплат в 2020 году.

«Данные опроса говорят о том, что население на своей шкуре, на своём кармане испытало последствия этого кризиса, — сказал Жуковский. — Как бы правительство ни пыталось рисовать красивые цифры, как бы они ни переподчиняли Росстат министерству экономического развития, как бы они ни увольняли руководство Росстата, мы понимаем что рост сконцентрирован только в нескольких секторах. Это те сектора, где извлекается экспортно-сырьевая рента. Всё, что за пределами госсектора, а также госмонополий, там затяжной кризис и падение уровня жизни».

Россия, как подчеркнул экономист, по-прежнему находится в экономическом болоте.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведённый экспертами НАФИ, показал, что ждут увеличения зарплаты лишь 29% трудоустроенных граждан РФ. При этом 45% опрошенных готовы повысить свою производительность, только если их зарплата вырастет в 1,5−2 раза.