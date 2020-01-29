Вильнюс, , 17:13 — REGNUM С министерством иностранных дел Литвы связалось в общей сложности трое граждан Литвы, которые в настоящий момент находятся в эпицентре вспышки коронавируса нового типа, в закрытом 5-миллионном китайском городе Ухань. Об этом прибалтийскому новостному агентству BNS сообщила пресс-секретарь МИД Литвы Раса Якилайтене.

По её словам, со всеми тремя литовцами поддерживается связь, они здоровые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция пообещала помощь Литве в эвакуации своих граждан из Китая. Предположительно, в Китае в настоящий момент находится порядка 300 граждан Литвы.