Чикаго, США, , 17:08 — REGNUM Американская компания Boeing в 2019 году понесла чистый убыток в размере $636 млн на фоне проблем с самолётами 737 MAX, следует из обнародованной 29 января финансовой отчётности компании.

Годовой убыток Boeing фиксируется впервые с 1997 года. По итогам 2018 года компания отчитывалась о прибыли в размере $10,46 млрд.

Генеральный директор Boeing Дэвид Калхун признал, что ситуация 737 MAX может и далее значительно влиять на финансовые показатели компании. Вместе с тем он заверил, что сильный бизнес-портфель позволит Boeing обеспечить финансовую ликвидность до возобновления безопасной эксплуатации авиалайнера.

Напомним, полёты Boeing 737 MAX были запрещены в большинстве стран мира после авиакатастрофы в Эфиопии, причиной которой была признана неисправность программного обеспечения воздушного судна.