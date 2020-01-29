Симферополь, 29 января 2020, 17:04 — REGNUM Оператор мобильной связи МТС не будет повышать тарифы для абонентов в Крыму. Об этом 29 января журналистам сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов по итогам переговоров с руководством компании.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее оператор мобильной связи МТС анонсировал с 30 января 2020 изменения тарификации и зоны действия услуг «Домашний пакет Россия» и «Домашний пакет Россия+».
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