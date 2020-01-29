Симферополь, , 17:04 — REGNUM Оператор мобильной связи МТС не будет повышать тарифы для абонентов в Крыму. Об этом 29 января журналистам сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов по итогам переговоров с руководством компании.

«Власти Крыма сумели убедить МТС в том, что Крым и Севастополь должны быть в равных условиях с другими субъектами РФ, ведь запланированные изменения тарифной сетки могут негативно отразиться на туристическом потенциале полуострова. В руководстве компании услышали наши доводы», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оператор мобильной связи МТС анонсировал с 30 января 2020 изменения тарификации и зоны действия услуг «Домашний пакет Россия» и «Домашний пакет Россия+».

Об этом: Мобильная связь МТС для туристов в Крыму станет дороже