Кострома, 29 января 2020, 16:55 — REGNUM Такси в Костроме могут перекрасить в черный и белый цвета, — сообщает «Российская Газета».
Чиновники утверждают, что нововведение позволит бороться с нелегальными таксистами, считают костромские власти, с недобросовестной конкуренцией и повысит безопасность пассажирских перевозок.
«Законопроект устанавливает требования к цветовым гаммам кузова легкового такси. Введение единых цветов (предположительно черного и белого, которые имеет практически половина подвижного состава такси) позволит создать узнаваемый вид общественного транспорта, граждане будут заранее знать о том, что пользуются услугами официального перевозчика, и данный автомобиль соответствует безопасности перевозок», — уточнилдиректор Костромского департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Кананин.
Сейчас законопроект проходит процедуру общественного обсуждения