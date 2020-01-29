Москва, , 16:54 — REGNUM Маневр правительства РФ по снижению прожиточного минимума вызовет негативную реакцию граждан и выглядит некорректным на фоне поправок в Конституцию, о которых говорил президент РФ Владимир Путин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года на 3,7% — в частности, из-за снижения цены на продукты, заложенные в потребительскую корзин.

«Информация о том, что это якобы Минтруд предлагает, не совсем корректна — правильно было бы говорить, что в правительстве предлагают это сделать, потому что у нас прожиточный минимум каждый квартал устанавливается постановлением правительства и фиксируется на основных данных, которые просчитывает Росстат… Тут вопрос больше к службе статистики: каким образом они считают, на какие цены они опираются и почему при общем очевидном подорожании уровня жизни у них периодически происходят такие казусы, когда расчеты позволяют прожиточный минимум занижать», — заявил Нилов.

Он напомнил, что ежегодно МРОТ «подтягивается» до уровня прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года — считается, что этот показатель самый высокий. При этом ожидать изменения размера МРОТ сегодня не стоит, уверен Нилов.

«МРОТ уже зафиксирован законом на этот год, в следующий раз он будет пересматриваться уже только осенью, когда будет рассматриваться проект бюджета. Какой прожиточный минимум будет установлен во втором квартале, такой МРОТ и должен будет быть, не ниже», — отметил Нилов.

В целом, уверен он, такие решения правительства сегодня несвоевременны и вызывают много вопросов.

«Такие маневры порождают негативное отношение и вызывают много вопросов — каким образом считали потребительскую корзину, прожиточный минимум. Ведь это базовая величина во всей социальной сфере, от которой стоит отталкиваться. А политически это выглядит некорректно — мы обсуждаем поправки в Конституцию, предложенные президентом, где предлагается зафиксировать размер МРОТ на уровне прожиточного минимума. Параллельно идут разговоры об увеличении норм потребительской корзины. А правительство снижает прожиточный минимум на фоне общего подорожания цен на продукты, лекарства, услуги и прочее», — отметил Нилов.