Пекин, , 16:51 — REGNUM Рост китайского ВВП может в I квартале текущего года сократиться до уровня ниже пяти процентов, сообщает 29 января «Сина цайцзин».

Такой прогноз составил эксперт Академии наук Китая Чжан Мин. Экономист пояснил, что такой неблагоприятный сценарий ожидает Китай из-за эпидемии коронавируса2019-nCoV.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от болезни, вызванной новым коронавирусом, в Китае скончались 132 человека. Ряд городов закрыт на карантин, крупные города сократили аива — и железнодорожное сообщение, резко упал турпоток.