Душанбе, , 16:49 — REGNUM Производство алюминия в Таджикистане за 2019 год составило 100,8 тыс. тонн, что в сравнении с 2018 годом больше на 5,8 тыс. тонн, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в ОАО «Талко».

По словам источника, в 2018 году процесс выпуска этого металла происходил в более медленном темпе из-за задержек с транзитом железнодорожных вагонов и грузовых автомашин по территории Туркестанского региона.

Также одной из причин несвоевременной доставки сырья и необходимых материалов для производства алюминия стал сход оползня на пути следования машин, занятых их перевозкой на ОАО «Талко», на территории Узбекистана. Кроме того, в 131 км от переезда станции Сарыагаш (Казахстан) произошел взрыв боеприпасов, что также повлияло на работу предприятия.

«Все вышеперечисленные факторы привели к тому, что завод был вынужден отключить 90 электролизёров. Несмотря на это, предприятие приняло все необходимые практические меры по восстановлению производства и подключению новых электролизёров», — добавили в компании.

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