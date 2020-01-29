Евпатория, Крым, 29 января 2020, 16:39 — REGNUM Власти Крыма ищут подрядчика для реконструкции пяти улиц Евпатории, стоимость контракта составляет более 1 млрд рублей. Об этом сказано в тендере, опубликованном на портале госзакупок.
Работы пройдут на улицах: Раздольненское шоссе, Черноморское шоссе, Красноярское шоссе, Лесное шоссе и Аллея Дружбы. Подрядчик должен провести ремонт автомобильных дорог, реконструкцию стационарного освещения, благоустроить и озеленить территорию до 15 ноября 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее подрядчика реконструкции набережной Евпатории уличили в нарушениях на 200 млн рублей.
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