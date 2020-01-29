, 16:35 — REGNUM Каждый восьмой житель Калмыкии имеет кредит, республика входит в число регионов, чьи жители имеют самый высокий объём просроченной задолженности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

Приставы констатируют значительный рост поступления исполнительных документов по взысканию кредитных задолженностей. Так, в 2018 году по данной категории было возбуждено около 13 тыс. исполнительных производств, за 2019 год их объём вырос более чем на тысячу.

«В прошлом году на исполнении в службе судебных приставов находилось свыше 34 тыс. исполнительных производств о взыскании денежных средств с физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пользу кредитных учреждений на общую сумму более 7 млрд рублей. Из них свыше 6 млрд рублей — долги физических лиц, больше миллиарда — юридических лиц. Фактическим исполнением окончено свыше 3 тыс. 700 исполнительных производств на сумму около 445 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

В 2019 году 476 физлиц и 29 индивидуальных предпринимателей и юрлиц были признаны банкротами. Долг физлиц суммарно оценивается в 589 млн рублей.