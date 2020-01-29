Москва, , 16:30 — REGNUM Министерство финансов России на безлимитном аукционе 29 января разместило облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом выпуска № 24 021 на сумму 36,144 млрд рублей с погашением 24 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом, как уточняется, объём спроса составил 171,603 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 100,5053% номинала, выручка от размещения — 36,327 миллиарда рублей.

Позднее сегодня Минфин также намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 226 с погашением 7 октября 2026 года в объёме остатков, доступных для размещения.

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