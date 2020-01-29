Белгород, , 16:27 — REGNUM Из-за бесснежной тёплой зимы расходы на отопление в Белгородской области сократились на четверть. Такие данные привёл 29 января на своей странице в социальной сети губернатор Евгений Савченко.

Сэкономленные деньги глава региона предлагает передать в учреждения социальной сферы.

«Поручил проанализировать, сколько средств сэкономлено на отоплении школ, детских садов области, да и вообще организаций бюджетной сферы в январе — месяц был достаточно тёплым. По предварительным подсчётам, запланированные расходы уменьшились на четверть. Эти деньги будут перераспределены на обновление материально-технической базы учреждений», — написал губернатор.

По прогнозам синоптиков, 30 января на территории области возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, температура ночью не опустится ниже двух градусов мороза, днём до +4.