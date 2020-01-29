Вологда, , 16:17 — REGNUM В Вологодской области будет разработана новая территориальная схема обращения с отходами. Заказ выполнит московская компания «Большая тройка», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным сайта госзакупок, стоимость контракта составит 8,3 млн рублей. Госконтракт с исполнителем уже готовится.

Новая схема будет рассчитана на 10 лет и будет предусматривать маршруты вывоза и утилизации отходов. В ней также будут отражены требования по организации раздельного сбора.