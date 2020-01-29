Киев, , 16:18 — REGNUM Сейчас в газовом вопросе есть «много положительных сигналов», — заявил на брифинге 29 января украинский министр энергетики Александр Оржель.

Чиновник отметил, что к положительным моментам можно отнести большие запасы газа — как в подземных хранилищах на Украине (на 5,4 млрд больше запасов, чем в прошлом году), так и в европейских газохранилищах, теплую зиму, наличие транспортировки по территории Украины.

«Все это влияет на снижение цен в Европе и Украине. Поэтому для нас было важно, чтобы население получило положительные ценовые сигналы, которые подает рынок», — сказал Оржель.

Министр добавил, что если положительные тренды на газовом рынке будут сохраняться, возможно дальнейшее снижение цены.

Но в мае, резюмировал он, Украина в любом случае должна полностью либерализовать рынок и тогда цены для домохозяйств сравняются с ценами для промышленности.

ИА REGNUM напоминает, чтоправительство Украины ввело новую формулу расчета стоимости газа, привязанную к ценам на нидерландском газовом хабе (ТТF).