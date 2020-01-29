Ярославль, , 16:15 — REGNUM В Ярославле второй раз не нашлось покупателей на муниципальный «Ленинский рынок». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Аукцион по продаже акций рынка был назначен на 30 января, но на него не было подано ни одной заявки.

Ленинский рынок

Продажа объекта не состоялась уже второй раз. В первый раз заявилась лишь одна компания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты муниципалитета требовали, чтобы рынок не продавали путем публичного предложения, то есть дешевле первоначальной цены. После двух сорванных торгов угроза этого становится реальной.

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