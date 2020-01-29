Бишкек, , 16:13 — REGNUM В Киргизии пособие по безработице получают только 123 человека, поскольку оно слишком маленькое — лишь 300 сомов (270 рублей). Об этом сообщил замминистра труда и соцразвития Камалдин Токтосартов на заседании республиканского парламента сегодня, 29 января.

При этом, по словам высокопоставленного чиновника, в бюджете на выплату этого пособия предусматривается 5 млн сомов (4,5 млн рублей).

В ответ на это депутат Кубанычбек Нурматов заявил о необходимости рассмотреть вопрос об увеличении размера пособия хотя бы до 1000 сомов (900 рублей).

Иное мнение выразил его коллега Руслан Казакбаев, предложив отдать пенсионерам и инвалидам все деньги, выделяемые государством на выплату пособий по безработице. Свою точку зрения парламентарий обосновал тем, что «неправильно платить по 300 сомов здоровым людям».

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в Киргизии численность зарегистрированных безработных на конец декабря 2019 года достигла 76,1 тысячи человек и увеличилась по сравнению с концом 2018 года на 7,4%.

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