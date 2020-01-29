Москва, , 16:13 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 21 по 27 января в среднем не изменились, как и неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала года, согласно информации ведомства, сохраняется на уровне 0,4%.

За последнюю неделю куриные яйца подешевели на 1,9%, мясо кур и пшено — на 0,6%, свинина и сахар-песок — на 0,4%, рис — на 0,3%, молоко — на 0,2%, варёная колбаса, подсолнечное масло и шоколадные конфеты — на 0,1%.

Одновременно с этим полукопчёная колбаса, сливочное масло, гречневая крупа и соль подорожали на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,6%, в том числе огурцы стали дороже на 2,4%, помидоры — на 1,2%, репчатый лук — на 1%, морковь — на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,1%, цены на дизельное топливо в среднем не изменились.