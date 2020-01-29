Нарьян-Мар, , 16:03 — REGNUM 137 тонн макулатуры, ПЭТ-пластика, полимерной плёнки и алюминиевых банок вывезли из Ненецкого АО на переработку за два года, сообщает NAO24 со ссылкой на Фонд экологического развития НАО.

«Активно сдаёт вторсырьё население, также — юридические лица. Уже около 300 договоров заключено с юрлицами. Люди в основном сами привозят мусор, но иногда наша машина выезжает. Считаю, что жители округа уже готовы к раздельному сбору мусора. Они заинтересованы, чтобы городская территория, наша тундра, водоёмы и воздух были чистыми», — рассказал руководитель Фонда Андрей Кузнецов.

Как сообщил Андрей Кузнецов, в организации принимают макулатуру, в том числе картон, книги, тетради, журналы, газеты, архивную документацию, каталоги, буклеты, а также алюминиевые банки, бутылки ПЭТ-1, полимерную плёнку.

«В ближайшее время хотим начать принимать стекло. Однако для этого необходимо дополнительное финансирование», — рассказал экоактивист.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в НАО начнет работу комплекс термического обезвреживания отходов — мусоросжигатель, способный утилизировать 1300 видов отходов.