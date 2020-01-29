Нарьян-Мар, 29 января 2020, 16:03 — REGNUM 137 тонн макулатуры, ПЭТ-пластика, полимерной плёнки и алюминиевых банок вывезли из Ненецкого АО на переработку за два года, сообщает NAO24 со ссылкой на Фонд экологического развития НАО.
Как сообщил Андрей Кузнецов, в организации принимают макулатуру, в том числе картон, книги, тетради, журналы, газеты, архивную документацию, каталоги, буклеты, а также алюминиевые банки, бутылки ПЭТ-1, полимерную плёнку.
Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в НАО начнет работу комплекс термического обезвреживания отходов — мусоросжигатель, способный утилизировать 1300 видов отходов.