Киев, , 16:04 — REGNUM Инициатором изменений расчета цен на газ для населения Украины был не «Нафтогаз», а правительство страны, заявил на брифинге 28 января украинский министр энергетики Алексей Оржель.

По словам министра, правительству важно было показать Украине «эффект от рынка».

«Для расчета цены была выбрана цена на нидерландском газовом хабе ТТF, поскольку он более ликвидный», — уточнил Оржель.

Также министр категорически опроверг любые аналогии с формулой для стоимости угля «Роттердам+», которую ранее использовали на Украине.

Чиновник считает, что тенденции на европейском рынке свидетельствуют о том, чтоцены на газ для населения Украины, рассчитанные по новой формуле, в феврале 2020 года могут снизиться по сравнению с нынешним уровнем.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины определило, что стоимость газа для населения, производителей тепла и других защищенных потребителей будет определяться по новой формуле, привязанной к ценам на нидерландском газовом хабе (ТТF).