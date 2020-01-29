Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM Акционерное общество «Банк Дом. РФ» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском в отношении руководителя группы компаний ОАО «Илим» Михаила Зингаревича, это следует из картотеки суда.

Согласно судебным данным, заявление о несостоятельности было подано 24 января. Иск к производству пока не принят.

По данным издания «Фонтанка», иск носит технический характер, речь идёт о долге в 20 млн рублей — средства были взяты еще до 2016 года, когда был приостановлен ряд крупных проектов компании Plaza Lotus Group, которую возглавляет Михаил Зингаревич.

60-летний Михаил Зингаревич — российский предприниматель, инвестирует в лесную и золотодобывающую отрасль, а также в девелоперские и hi-tech проекты. Помимо членства в совете директоров «Илим», президент компании «Плаза Лотос Груп», почетный профессор Высшей школы технологии и энергетики Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

По данным на 1 января 2020 года, состояние предпринимателя оценивается в 1 млрд долларов США.