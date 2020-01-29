Вильнюс, , 16:02 — REGNUM Вспышки птичьего гриппа в Польше стали поводом для начала проверок крупнейших литовских птицефабрик, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 января. О начале таких проверок объявил глава государственной продовольственно-ветеринарной службы Видмантас Паулаускас сегодня после заседания комиссии по экстремальным ситуациям.

По его словам, уже сформирована рабочая группа экспертов, а крупнейшие в Литве фабрики будут проверены до начала марта. При этом риск вспышки в Литве Паулаускас связывает с сезонной миграцией птиц.

Литва входит в зону основного коридора миграции птиц в Восточной Европе. Вдоль западного побережья в пик миграции в день пролетает свыше 3 млн птиц.